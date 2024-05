POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Dienstag, 14. Mai 2024, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. Mai 2024, 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus mehreren Baumaschinen, die in Butjadingen, Ortsteil Stollhamm, in der Ulmenstraße abgestellt waren. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 bei der ...

mehr