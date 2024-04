Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (153/2024) In Rechtskurve von der Straße abgekommen - Senior stirbt bei schwerem Unfall auf Bundesstraße 3

Göttingen (ots)

Scheden, Bundesstraße 3, Gemarkung "Gut Wellersen" Freitag, 19. April 2024, gegen 13.35 Uhr

SCHEDEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 ist am Freitag (19.04.23) gegen 13.35 Uhr ein Senior tödlich verletzt worden. Der Mann aus Göttingen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ersten Ermittlungen der Polizei Hann. Münden zufolge, war der Mann auf dem Weg in Richtung Dransfeld (Landkreis Göttingen), als er mit seinem Seat Ibiza in einer Rechtskurve auf regennasser Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Hier blieb es auf dem Dach liegen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug sowie die Feuerwehr im Einsatz. Der Rettungshubschrauber landete ebenfalls.

