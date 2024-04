Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (149/2024) Nacht zu Freitag: Erneut Hakenkreuzschmierereien in der Göttinger Südstadt, Fassaden und geparkte Autos betroffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Lotzestraße, Greifswalder Weg, Stegemühlenweg, Dürrstraße Nacht zu Freitag, 19. April 2024

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Südstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.04.24) mehrere Hausfassaden und etwa 30 geparkte Fahrzeuge in silberner Farbe u. a. mit verbotenen Hakenkreuzsymbolen und auch Schriftzügen beschmiert. Erst am vergangenen Wochenende war es in demselben Stadtteil zu einer Serie gleichgearteter Taten gekommen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5756906).

Das Staatsschutzkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens steht bislang nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell