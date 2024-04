Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (146/2024) Ungewöhnlicher Diebstahl: Unbekannte stehlen 33 wertvolle Wettkampfbrieftauben aus Taubenschlag in Spiekershausen

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Spiekershausen, Am Hopfenberg Nacht zu Freitag, 12. April 2024

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Aus einem Taubenschlag in Spiekershausen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte 33 wertvolle Wettkampfbrieftauben gestohlen. Die Vögel verschwanden in der Nacht zum letzten Freitag (12.04.23) von einem Grundstück an der Straße "Am Hopfenberg". Das Motiv der Tat ist unklar. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass die kostbaren Tiere zum Abtransport in einen Transporter verladen wurden. Das Fahrzeug muss währenddessen an der Hauptstraße gestanden haben.

Zwei weitere, zunächst ebenfalls gestohlene, Tauben wurden am Morgen von einem Anwohner in der Nähe aufgefunden und dem Eigentümer zurückgebracht.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell