Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer angefahren

Weimar (ots)

Gegen 16:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel in Großschwabhausen die Döbritzscher Straße mit der Absicht, in Richtung Gartensiedlung abzubiegen. Ein Radfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung. Da die Pkw-Fahrerin die rechte Fahrbahnseite nicht einhielt, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Berührung des Außenspiegels mit dem Lenker des Fahrrades. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht im Bereich des Ellenbogens. Der entstandene Sachschaden bewegte sich im Bereich von 250 Euro am Pkw und 100 Euro am Fahrrad.

