LPI-J: Wohnungseinbruch in Crossen an der Elster

Apolda (ots) - In der Nacht vom 27. auf den 28.03.2024 zwischen 22:45 Uhr und 04:45 Uhr wurde der Sicherheitsrolladen des Kioskes am Busbahnhof Apolda durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich umgehend bei der PI Apolda (Tel.: 03644/541-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

