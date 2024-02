Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - 13 Prozent zu schnell

Drei Fahrverbote drohen

Kreis Borken (ots)

Über 13 Prozent - also noch höher als in der Woche zuvor - lag der Anteil jener Verkehrsteilnehmenden, die in den vergangenen sieben Tagen mit zu hoher Geschwindigkeit eine der 16 mobilen Messstellen der Polizei im Kreis Borken passiert haben. Insgesamt hat der Verkehrsdienst dabei die Geschwindigkeit von 4.284 Fahrzeugen erfasst. Von diesen überschritten 581 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In 439 Fällen zog dies ein Verwarngeld nach sich, 142-mal kommen die Konsequenzen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens auf die Betroffenen zu. In drei Fällen droht ein Fahrverbot.

Die höchsten erfassten Werte im Überblick: innerorts mit Tempo 80 bei erlaubten 50 km/h auf dem Kalter Weg in Stadtlohn sowie in Velen auf der Coesfelder Straße mit 39 statt der erlaubten 20 km/h, außerorts mit 137 bei zulässigen 70 km/h auf der Schöppinger Straße in Schöppingen und mit 136 bei zulässigen 70 km/h auf der Halterner Straße in Reken.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt im Kreis Borken nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle dar. Um diese zu verhindern und zu bekämpfen, setzt der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken seine Messungen weiter fort.

