Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Taschendiebe weiter im Kreis Borken unterwegs

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: 30.01.2024, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr;

Die Mitteilungen über Taschendiebe nehmen derzeit im Kreis Borken nicht ab. Nun haben Unbekannte aus einer in einem Einkaufswagen liegenden Handtasche in Gescher eine Geldbörse gestohlen. Eine Kundin wollte am Dienstag gegen 15.15 Uhr ihren Einkauf in einem Discounter an der Kasse bezahlen, als sie in die nun leere Handtasche griff. Bemerkt hatte sie bei dem halbstündigen Aufenthalt in dem Geschäft nichts. Ihr war lediglich ein dunkel gekleidetes, korpulentes Pärchen im Alter von circa 50 Jahren in dem ansonsten schwach besuchten Markt aufgefallen. Ob diese Personen mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen: Tel. (02561) 9260.

Pressemeldungen zu vorangegangenen Taschendiebstählen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5703239 (Heek)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5699825 (Ahaus)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5699578 (Gronau und Gronau-Epe)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5703229 (Ahaus und Ahaus-Ottenstein)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5702888 (Borken-Gemen)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5696337 (mit Festnahme in Bocholt - Borken, Groß Reken, Stadtlohn, Velen)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5694807 (Bocholt) (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell