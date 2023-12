Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchentwicklung im Ortskern erweist sich als harmlos

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15 Uhr zu einer Rauchentwicklung an der Hauptstraße alarmiert. Die meldende Person will zudem einen Brandgeruch wahrgenommen haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch die Abluft einer Kaffeerösterei entstanden war. Eine Gefahr ging davon nicht aus. Aus diesem Grund konnte der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bereits nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Dennoch waren aufgrund der Meldung 26 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen, ein Rettungswagen und ein Fahrzeug der Polizei angerückt.

Fotos: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell