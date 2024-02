Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Gegen geparktes Auto gefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Händelstraße;

Unfallzeit: 31.01.2024, zwischen 12.15 Uhr und 15.10 Uhr;

Kratzer und Dellen im Kotflügel - dieses Bild bot sich am Mittwoch einer Autofahrerin, als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte. Das Auto hatte an der Händelstraße gestanden, wo ein Unbekannter zwischen 12.15 Uhr und 15.10 Uhr mit dem weißen BMW kollidierte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

