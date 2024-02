POL-BOR: Bocholt - Flucht nach Parkplatz-Rempler

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Messingstraße; Tatzeit: zwischen 30.01.2024, 18.00 Uhr, und 31.01.2024, 08.35 Uhr; An der Messingstraße in Bocholt sind Unbekannte in Keller eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Rennrad und ein Besteck. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Mittwoch. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

