POL-BOR: Borken-Weseke - Autoreifen mutwillig beschädigt

Borken-Weseke (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Oyenstraße;

Tatzeit: zwischen 15.10.2023, 18.00 Uhr, und 16.10.2023, 12.10 Uhr;

Unbekannte haben an einem geparkten Auto in Borken-Weseke die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eingestochen. Dazu kam es in der Nacht zum Montag an der Oyenstraße. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

