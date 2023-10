Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Sat-Empfänger gestohlen

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Auf dem Rott;

Tatzeit: zwischen 12.10.2023, 16.00 Uhr, und 15.10.2023, 18.00 Uhr;

In einen Wohnwagen eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Oeding. Die Täter entwendeten eine Satteliten-Empfangsanlage aus dem Fahrzeug. Dieses hatte auf einem Grundstück an der Straße Auf dem Rott gestanden. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Sonntag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell