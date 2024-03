Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

In der Zeit vom 11.03.2024, 18:00 Uhr bis zum 12.03.2024, 07:50 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des BMW-Autohauses in der Ettersburger Straße insgesamt vier dort abgestellte Pkw's beschädigt. Die Fahrzeuge wiesen Schäden an den Heckleuchten, den Reifen sowie an der Heckscheibe auf. Es entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang bzw. zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

