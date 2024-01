POL-MFR: (70) Zwei Verletzte bei Brand in Moorenbrunn

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (18./19.01.2024) brach ein unbekannter Täter in einen Zeitschriftenladen in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Do) und 07:30 Uhr (Fr) über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Holzgartenstraße. Anschließend ...

