POL-MFR: (67) Tote Person aus der Regnitz in Fürth wurde identifiziert

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (20.01.2024) kam es in einem Krankenhaus in Bad Windsheim zu einem Zimmerbrand. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Integrierte Leitstelle in Ansbach war um kurz nach Mitternacht wegen eines Brandes in einem Gebäude der Klinik in der Schwarzallee alarmiert worden. In einem Patientenzimmer war aus noch ...

