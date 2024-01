POL-MFR: (69) Einbruch in Zeitschriftenladen - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Die am Mittwochabend (17.01.2024) in der Regnitz in Fürth-Stadeln aufgefundene männliche Leiche konnte nun identifiziert werden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Wie mit Meldung 62 vom 17.01.2024 berichtet, fanden Passanten am Mittwochabend (17.01.2024) eine leblose Person in der Regnitz auf ...

