Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Ekkehardstraße/Alpenstraße - rund 13.000 Euro Blechschaden (10.09.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Kreuzung der Ekkehardstraße und der Alpenstraße ereignet hat. Eine 49-jährige Nissan-Fahrerin war auf der Alpenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Ekkehardstraße bog sie nach links ab und stieß dabei mit einem auf der Ekkehardstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 63-Jährigen zusammen. Am Nissan entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Opel in Höhe von rund 8.000 Euro.

