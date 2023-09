Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Im Schranken" - Wohnwagen streift grauen Fiat 500 (08.09.2023)

Engen (ots)

Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, ist es auf der Straße "Im Schranken" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten grauen Fiat 500 mit dem am Auto angehängten Wohnwagen am vorderen, linken Kotflügel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer des Gespanns seine Fahrt fort. Zu dem Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass der Wohnanhänger ein "HD"- Kennzeichen gehabt haben soll.

Sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Gespann nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell