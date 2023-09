Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Abbiegender Lastwagen erfasst Radfahrer im "toten Winkel" (09.09.2023)

Singen (ots)

Am Samstagmorgen hat sich auf der Einmündung der Rielasinger Straße auf die Julius-Bührer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Lastwagen einen Radfahrer erfasst hat. Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer hielt zunächst verkehrsbedingt an der Ampel an der Einmündung zur Julius-Bührer-Straße an. Zeitgleich hielt neben dem Laster ein 55 Jahre alter Mann mit einem Pedelec. Als die Ampel auf Grün schaltete bog der Laster nach rechts ab und touchierte dabei den im "toten Winkel" ebenfalls anfahrenden Radler. Der 55-Jährige stürzte, hatte jedoch großes Glück und verletzte sich nur leicht. An dem Rad brach der Rahmen, so dass Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei insbesondere Zweiradfahrern zu besonderer Vorsicht:

Warten Sie an einer roten Ampel besser hinter, als neben einem Lastwagen und warten ggf. bis dieser ganz abgebogen ist!

Bedenken Sie den Kurvenradius eines langen Fahrzeugs, oder eines Lasters mit Anhänger -halten Sie besonders Abstand um nicht von der Fahrzeugseite erfasst zu werden!

Versuchen Sie Blickkontakt zum Fahrer zu schaffen - wenn Sie den Fahrer im Spiegel nicht sehen können, sieht er sie auch nicht!

Pochen Sie in unklaren Situationen nicht auf Ihr Vorrecht - der Zweiradfahrer ist der Schwächere!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell