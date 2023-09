Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K6133, Lkr. Konstanz) Unbekannter baut Unfall und lässt Auto zurück (09.09.2023)

Tengen, K6133 (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 6133 zwischen Blumenfeld und Watterdingen einen Unfall gebaut und anschließend das beschädigte Auto zurückgelassen. Gegen kurz vor Mitternacht fuhr der Unbekannte mit einem grauen Opel Astra auf der K6133 von Blumenfeld in Richtung Watterdingen. Auf bislang unbekannte Weise verunfallte er dabei, so dass der Wagen mit einem Achsbruch liegen blieb. Der unbekannte Fahrer ließ den Opel, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, ungesichert zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei zu dem flüchtigen Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell