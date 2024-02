POL-HAM: 56-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Dienstagabend, 30. Januar, kam es erneut zu mehreren mutmaßlich vorsätzlich gelegten Bränden in Bockum-Hövel. Gegen 18.30 Uhr brannte eine etwa 50 Meter lange Grünfläche am Grabenrand eines Feldes an der Straße Klosterhof. Zuerst eintreffende Polizisten konnten das Feuer mit ...

