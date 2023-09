Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Einfamilienhaus in der Waldeckstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.09.2023, gegen 02.30 Uhr, stiegen Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Waldeckstraße ein. Vermutlich wurden die Unbekannten durch die wach werdenden Bewohner gestört. Zur Mitnahme bereit gelegtes Diebesgut konnte wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht Zeugen, welche im Bereich zwischen dem Vesteburgweg und der Bergwerkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

