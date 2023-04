POL-PDKO: Alkoholisiert ohne Führerschein

Andenach (ots) - Am 09.04.2023, in der Zeit von 15:15 - 17:00 Uhr wurde im Bereich der Straße Schillerring, im Bereich Hallenbad, eine Radarmessung durchgeführt. in der 30er Zone wurde von 75 Fahrzeugen 12 gemessen, die zu schnell waren. In drei Fällen musste eine Anzeige gefertigt werden. Tagesschnellste waren zwei Verkehrsteilnehmer mit 22 km/h zu viel unterwegs. Rückfragen bitte an: PI Andernach Am Stadtgraben 19 ...

