POL-MTK: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ E-Bikes entwendet +++ Container angegangen +++ Kontrollen von Spielhallen +++ Nach Unfall im Baum gelandet +++ Radfahrerin angefahren - dann geflüchtet

Hofheim

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld,Hattersheim, An der Ölmühle, Donnerstag, 14.03.2024, 7.20 Uhr bis 14.10 Uhr

(ro)In Hattersheim kam es am Donnerstagvormittag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Kriminellen drangen gewaltsam eine Wohnung des Mehrparteienhauses in der Straße "An der Ölmühle" ein und stahlen Schmuck sowie Bargeld, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. E-Bikes entwendet,Sulzbach, Schwalbacher Straße,Hofheim, Sindlinger Straße, Mittwoch, 13.03.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 15.30 Uhr

(ro)In Sulzbach und Hofheim waren Diebe zugange, die es auf hochwertige Fahrräder abgesehen hatten. In Sulzbach verschafften sich die Kriminellen am Donnerstag auf unbekannte Art und Weise Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Schwalbacher Straße. Dort stahlen sie ein schwarzes E-Bike der Marke "Powerfly" im Wert von über 2.500EUR und flüchteten unerkannt. Dies wurde durch den Geschädigten am gestrigen Donnerstagnachmittag zur Anzeige gebracht. Bereits am Donnerstag berichtete die Polizei von zwei gleichen Vorfällen in Sulzbach. Inwieweit die Diebstähle im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden. In Hofheim gelangten die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Art und Weise in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Sindlinger Straße. Hier brachen sie das Kellerabteil gewaltsam auf und ließen ein graues E-Bike der Marke "Cube" mitgehen. Hier beläuft sich der Wert auf fast 3.000EUR. Hinweise zum Diebstahl in Sulzbach bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 an die Polizei in Eschborn. Zeuginnen und Zeugen zum Einbruch in Hofheim werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Baustellencontainer angegangen, Hochheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 1.50 Uhr bis 2.20 Uhr

(ro)Am Donnerstagnacht hatten es Diebe in Hochheim auf eine mehrere Container abgesehen, die auf einem Baustellengelände in der Frankfurter Straße aufgestellt waren. Die Täter brachen gewaltsam die Container auf und entwendeten verschiedene elektronische Geräte. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Gemeinsame Kontrolle von Spielhallen, Flörsheim-Weilbach, Donnerstag, 14.03.2024, 17 Uhr bis 21 Uhr

(ro)Zusammen mit dem Ordnungsamt und der Ordnungspolizei Flörsheim hat die Polizei Spielhallen im Flörsheimer Stadtteil Weilbach kontrolliert. Bei den Kontrollen waren auch zwei Diensthunde eingesetzt. Erfreulicherweise konnten keine strafrechtlich relevanten Verstöße festgestellt werden, das Ordnungsamt Flörsheim ermittelt jedoch in zwei Fällen wegen Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Aufstellung von Spielautomaten.

5. Nach Unfall im Baum gelandet, Kelkheim, Landesstraße 3369, Donnerstag, 14.03.2024, 8 Uhr

(da)Am Donnerstag landete ein Autofahrer nach einem Alleinunfall in den Bäumen. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt. Gegen 8 Uhr befand sich der 18-Jährige mit seinem VW auf der Landesstraße 3369. Er war von Kelkheim-Ruppertshain in Richtung Königstein unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn, nach links abkam und mit seinem Auto im Wald landete. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Für die Einsatzmaßnahmen waren auch Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden. Er war aufgrund der Lage im Wald und des Unfallschadens, der derzeit auf 4.000 Euro geschätzt wird, nicht mehr fahrbereit. Die Polizei konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen einen vorangegangenen Alkoholkonsum des Fahrers ausschließen.

6. Radfahrerin angefahren - dann geflüchtet, Kriftel, Auf der Hohlmauer/Hattersheimer Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 15 Uhr

(ro)In Kriftel kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 15 Uhr befuhr ein Fahrer eines schwarzen Saic die Hattersheimer Straße in Richtung Vincenzstraße und bog zwischen Pollern auf einen Feldweg samt Radweg ab, der parallel zur Straße "Auf der Hohlmauer" verläuft. Eine 74-jährige Radfahrerin war zu diesem Zeitpunkt am Ende des Radwegs unterwegs. Der Fahrer wendete verbotswidrig auf dem Radweg und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der schwarze SUV flüchtete in Richtung Kapellenstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll er hierbei auch über eine rote Ampel gefahren sein. Zeuginnen und Zeugen konnten das Kennzeichen des Saic ablesen. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sowie von schlanker und südländischer Erscheinung gewesen sein. Nach Zeugenangaben soll er schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart gehabt haben, bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke gewesen. Umgehend eingesetzte Polizeistreifen konnten das mutmaßliche Fahrzeug unweit vom Unfallort abgestellt auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Die Radfahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad der Dame entstand ein Schaden, der sich auf ungefähr 450EUR beläuft. Wer kann Angaben zu dem Fahrer des schwarzen Saic mit dem amtlichen Kennzeichen M-HX2478 zum Unfallzeitpunkt machen? Zeuginnen oder Zeugen zum Unfall werden gebeten sich mit dem regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

