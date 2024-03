PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag: Bei Unfall auf A3 verletzt +++ Polizisten bedroht

Hofheim (ots)

1. Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Flörsheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 12.03.2024, 16:05 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist bei einem Unfall auf der A 3 bei Flörsheim eine Frau verletzt worden. Die 61-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi die A 3 auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Als sie kurz nach dem Wiesbadener Kreuz auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen dort fahrenden Sattelzug. Es kam zur Kollision, wodurch der Pkw seitlich vor den Sattelzug gedreht und dann noch circa 50 Meter mitgeschliffen wurde. Die 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf circa 13.000 EUR.

2. Polizisten bedroht,

Hochheim, Bundesautobahn 66, Dienstag, 12.03.2024, 07:10 Uhr

(wie) Eine Streife der Autobahnpolizei wurde am Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der A 66 bei Hochheim von einem Autofahrer bedroht. Die Beamten wollten gegen 07:10 Uhr einen VW Polo kontrollieren, da dieser zuvor von mehreren Verkehrsteilnehmern wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden war. Der Fahrer folgte der Streife nur verzögert zur Kontrollstelle auf den Parkplatz Weilbach, stieg dort sofort aus seinem Fahrzeug und kam aggressiv auf die Beamten zu. Als diese zur Sicherung zunächst die Hand an die Dienstwaffe legten, bedrohte der Mann die Beamten massiv. Mit einer weiteren Streife wurde der weiterhin unkooperative und aggressive Mann festgenommen. Für die polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Dienststelle gebracht, was der 39-Jährige zunächst nicht über sich ergehen lassen wollte. Nach der Androhung der zwangsweisen Durchsetzung kooperierte er dann schließlich doch. Da der Mann weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss stand, in seinem Fahrzeug nichts Verdächtiges gefunden wurde und er sich schließlich beruhigte, wurde er schlussendlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren gegen ihn leiteten die Beamten ein.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell