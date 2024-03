PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handtasche entrissen +++ Nach Platzverweis Widerstand geleistet +++ Einbrecher unterwegs +++ E-Bikes gestohlen +++ Berauscht am Steuer erwischt

Hofheim (ots)

1. Handtasche entrissen,

Bad Soden, Kronberger Straße,

Montag, 11.03.2024, 17.20 Uhr

(ro)In Bad Soden wurde einer 68-jährigen Frau am späten Montagnachmittag die Handtasche von einem Unbekannten entrissen. Die Dame war zu Fuß in der Kronberger Straße in Höhe der Minigolfanlage unterwegs, als sich ihr ein Mann von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Der Täter flüchtete in Richtung Krankenhaus. Nach Aussage der Geschädigten soll er von schlanker Statur sowie südländischer Erscheinung gewesen sein und hätte einen schwarzen Jogginganzug und eine schwarze Strickmütze getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Nach Platzverweis Widerstand geleistet,

Hofheim, Rheingaustraße,

Dienstag, 12.03.2024, 3 Uhr

(ro)In Hofheim leistete ein 30-jähriger Mann aus Eschborn Widerstand, als Polizeibeamte einen Platzverweis durchsetzen mussten. Zuvor hatten Einsatzkräfte der Polizeistation Hofheim einen Audi A8 an einer Kontrollstelle angehalten, der mit drei männlichen Personen besetzt war. Im Laufe der Personen- und Fahrzeugkontrolle erschien der 30-Jährige in der Rheingaustraße und störte die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam der Mann wiederholt nicht nach, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen mussten. Hierbei leistete er Widerstand. Nach seiner Festnahme wurde der Eschborner zur Polizei in Hofheim gebracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei der Durchsuchung der drei Fahrzeuginsassen fanden die Polizisten bei einer Person ein verbotenes Messer auf. Die Durchsuchung des Audi förderte eine Schusswaffe zu Tage. Die Waffen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Einbrecher unterwegs,

Hofheim, Wallau, Robert-Bosch-Straße,

Kelkheim, Hornau, Am Flachsland,

Eschborn, Rödelheimer Straße,

Freitag, 08.03.2024, 15 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024, 2 Uhr

(ro)Im Kreisgebiet waren von Freitag- bis Dienstagmorgen Einbrecher unterwegs. Im Hofheimer Stadtteil Wallau verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagabend und Montagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Robert-Bosch-Straße. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt flüchten. In Kelkheim, Hornau drangen Diebe zwischen Freitag und Montag gewaltsam in der Straße "Am Flachsacker" in eine Kindertagesstätte ein. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörten Einbrecher die Scheibe einer Pizzeria in Eschborn. Eine Streife der Polizei stellte gegen 2 Uhr fest, dass die Glasfront des Restaurants in der Rödelheimer Straße durch Unbekannte mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Die Kriminellen konnten nach ersten Ermittlungen nichts entwenden. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000EUR. In allen Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

4. E-Bikes gestohlen,

Hattersheim, Eddersheim, Volkerstraße,

Kelkheim, Hornau, Gagernring,

Sonntag, 03.03.2024 bis Sonntag 10.03.2024

(ro)Am Montag wurden bei der Polizei im Main-Taunus-Kreis zwei Fahrraddiebstähle angezeigt. Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim ließen Fahrraddiebe schon am späten Donnerstagabend ein E-Bike mitgehen. Sie verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Volkerstraße und stahlen ein schwarzes E-Bike der Marke "Telefunken" im Wert von über 1.000EUR. In Kelkheim, Hornau waren in der letzten Woche ebenfalls Fahrraddiebe unterwegs, die es auf E-Bikes abgesehen hatten. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Fahrradkeller und konnten ein helles E-Bike der Marke "Focus" entwenden. Das E-Bike hat einen Wert von fast 2.000EUR.

Täterhinweise liegen bisher in beiden Fällen nicht vor. Die Polizei in Hofheim erbittet Hinweise zum Diebstahl in Eddersheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Sache in Hornau geben können, melden sich bitte unter der der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Kelkheimer Polizei.

5. Berauscht am Steuer erwischt,

Kelkheim, Frankenallee,

Montag, 11.03.2024, 23.30 Uhr

(ro)Ein unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Autofahrer ist am Montag kurz vor Mitternacht in Kelkheim von Polizisten angehalten worden. Gegen 23.30 Uhr entschieden sich die Beamten dafür, einen Skoda in der Frankenallee anzuhalten. Am Steuer saß ein 20-jähriger Mann aus Kelkheim. Bei dem Kelkheimer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der gleich positiv reagierte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden darüber hinaus weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Ihn erwartete nun eine Blutentnahme auf der Wache sowie ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell