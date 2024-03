PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Busfahrer beleidigt +++ Scheinwerfer ausgebaut +++ Einbrecher unterwegs +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen +++ Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgänger im Feld +++ Unfall mit zwei Verletzten

Hofheim (ots)

1. Busfahrer beleidigt,

Hochheim, Alleestraße, Samstag, 02.03.2024, 16 Uhr

(ro)In Hochheim wurde ein Busfahrer bereits am vergangenen Samstagnachmittag von einem Unbekannten beleidigt. Den Vorfall brachte der 54-Jährige erst an diesem Samstag zur Anzeige. Der Geschädigte geriet mit einem Unbekannten in Streit, als ein körperlich beeinträchtigter Fahrgast den Bus der Linie 809 in der Alleestraße verlassen wollte. Infolgedessen wurde der Busfahrer durch den unbekannten Mann beleidigt und ihm wurden Schläge angedroht. Er soll laut Zeugenangaben ungefähr 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er soll schwarzgraue Haare gehabt und einen Bart getragen haben. Er sei mit Jeans und einem blauem T-Shirt bekleidet gewesen. Die Polizei in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

2. Scheinwerfer ausgebaut,

Hattersheim, Philipp-Reis-Straße, Freitag, 08.03.2024, 20.15 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 7 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten es Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag auf die Scheinwerfer eines Porsches abgesehen. Der Geschädigte hatte seinen Porsche am Freitagabend in der Philipp-Reis-Straße abgestellt. Am Samstagmorgen stellte er fest, dass die Scheinwerfer seines Fahrzeugs durch Unbekannte ausgebaut worden waren. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeug verschafft und die vorderen Scheinwerfer im Wert von 9.000EUR ausgebaut. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Einbrecher unterwegs,

Bad Soden, Richard-Wagner-Straße, Kelkheim, Fischbach, Am Hohenstein und Kelkheimer Straße, Hofheim, Wallau, Rathausstraße und Hessenstraße, Freitag, 08.03.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 20 Uhr

(ro)Im Kreisgebiet waren von Freitag- bis Sonntagabend Einbrecher unterwegs. In Bad Soden verschafften sich Einbrecher am Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach suchten Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich zwei Restaurants in der Straße "Am Hohenstein" und in der Kelkheimer Straße auf. Unbekannte Täter verschafften sich kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zum Restaurant in der Straße "Am Hohenstein". Sie entwendeten Lebensmittel und ein Mobiltelefon. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um mindestens zwei männliche Täter handeln. Der Erste soll eine rote Jacke mit weißer Kapuze und eine schwarze Mütze getragen haben. Sein Mittäter soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein. Weitere Einbrecher suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weiteres Restaurant in Fischbach in der Kelkheimer Straße auf. Hier hatten die Täter Spirituosen gestohlen, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Inwieweit die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt. Der Sachschaden in beiden Fällen beläuft sich auf über 1.000EUR. In Hofheim Wallau scheiterten Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem Versuch, in eine Apotheke einzubrechen. Die Eingangstür der Apotheke in der Rathausstraße hielt dem gewaltsamen Versuch der Kriminellen stand, es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. In der gleichen Nacht konnten unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Hessenstraße eindringen. Die Einbrecher konnten hier keine Beute erlangen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

4. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Hofheim, Bundesstraße 519 (Hattersheimer Straße), Sonntag, 10.03.2024, 2.50 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag kam ein betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug in Hofheim von der Straße ab. Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Hattersheimer Straße in Hofheim in Richtung der Straße "Alte Bleiche". In Höhe einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild der dortigen Verkehrsinsel. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war - ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde der 26-jährige Fahrer zur Dienststelle gebracht, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

5. Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgänger im Feld, Hofheim, Langenhain, Feldweg in Verlängerung der Straße "Im Birkenfeld", Samstag, 09.03.2024, 15.30 Uhr

Auf einem Feldweg kam es am Samstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Ein 42-jähriger Mann war mit seinem Trekkingbike war auf einem Feldweg zwischen den Hofheimer Stadtteilen Langenhain und Marxheim unterwegs. Eine 32-jährige Frau stand mit drei weiteren Personen auf dem Feldweg der verlängerten Straße "Im Birkenfeld". Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte der Radfahrer die Gruppe zu spät und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Beide stürzten und wurden leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

6. Unfall mit zwei Verletzten,

Eschborn, Landesstraße 3005, Freitag, 08.03.2024, 13.30 Uhr

Am Freitagmittag kam es in Eschborn zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein Fahrer eines Volkwagens und ein Mercedesfahrer waren hintereinander auf der Landesstraße 3005 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Auffahrt auf die Bundesautobahn 66 staute sich der Verkehr und der Mercedesfahrer fuhr dem VW-Fahrer auf. Beide Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000EUR geschätzt, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell