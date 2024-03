PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: versuchter Fahrraddiebstahl aus Fahrradkeller +++ zwei Verkehrsunfallfluchten im Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. versuchter Fahrraddiebstahl aus Fahrradkeller, Hattersheim am Main, Sonntag 15.10.2023 - Freitag, 08.03.2024, 12:00 Uhr

Der unbekannte Täter gelangte vermutlich durch ein offenes Garagentor in die Tiefgarage und begab sich zum separat gesicherten Fahrradkeller. Hier hebelte der unbekannte Täter die Eingangstür auf, welche ge- und verschlossen war, begab sich zum Fahrrad des Geschädigten und versuchte, das Schloss aufzubrechen. Dies gelang ihm nicht.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation in Hofheim unter 06192 - 2079-0 an.

2. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Hochheim am Main, Delkenheimer Straße, Freitag 08.03.2024, 18:18 Uhr

Die ON 02 parkte ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 3. Die ON 01 parkte ebenfalls ordnungsgemäß unmittelbar vor der ON 02.

Beim Einparken touchierte die ON 01 mit ihrer Anhängerkupplung die Stoßstange der ON 02. Die ON 01 entfernte sich, ohne der ihr obliegenden Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, vom Unfallort.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreis in Hofheim unter 06192 - 2079-0.

3. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Wallauer Straße/Hauptstraße, Freitag 08.03.2024, 10:30 Uhr

Die ON 02 bog innerhalb von Hochhheim-Massenheim aus Richtung Wallauer Straße kommend, nach rechts in die Hauptstraße ein. Zeitgleich bog die ON 01 (Lkw mit Auflieger) aus der Hauptstraße kommend, nach rechts in die Wickerer Straße ein.

Hierbei streifte die ON 01 mit der linken hinteren Seite des Aufliegers den Pkw der ON 02 ebenfalls im hinteren linken Bereich im Bereich des Kotflügel.

Die ON 01 entfernte sich, ohne der ihr obliegenden Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, vom Unfallort.

Laut der ON 02 solle es sich beim Fahrzeug der ON 01 um eine grüne Zugmaschine mit weißem Sattelauflieger gehandelt haben. Der Auflieger habe auf der Seite eine Aufschrift in dunklen Buchstaben gehabt.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreis in Hofheim unter 06192 - 2079-0

