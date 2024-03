PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pedelec gestohlen +++ Stahltor abmontiert +++ Skoda und Seat zerkratzt

Hofheim (ots)

1. Pedelec gestohlen,

Kelkheim, Hornau, Gagernring, Festgestellt: Donnerstag, 07.03.2024, 4 Uhr (ro)Im Kelkheimer Stadtteil Hornau haben Diebe in den letzten Tagen aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses ein Pedelec gestohlen. Ein Mann stellte dies am frühen Donnerstagmorgen fest und meldete es der Polizei. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrradkeller des Gebäudes im Gagernring verschafft und ein dunkelblaues Pedelec der Marke Riese & Müller im Wert von 5.000EUR entwendet. Täterhinweise liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Stahltor abmontiert,

Gemarkung Hochheim, Bundesautobahn 66, Anschlussstelle Diedenbergen, Regenrückhaltebecken, Mittwoch, 28.02.2024, 10 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 9.20 Uhr (ro)Im Bereich Hochheim trieben Diebe in den letzten Tagen im Bereich eines Regenrückhaltebeckens nahe der Autobahnmeisterei Diedenbergen ihr Unwesen und hatten ein Stahltor abmontiert. Am Donnerstagmorgen erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige. Unbekannte Täter hatten nahe der Anschlussstelle Diedenbergen der Bundesautobahn 66 ein Stahltor abgeschraubt, welches den Zugang zu einem Regenrückhaltebecken gewährt, und dieses entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000EUR. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizei Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Skoda und Seat zerkratzt

Liederbach, Niederhofheim, Höchster Straße und Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 20.40 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 12.50 Uhr (ro)In den letzten beiden Tagen wurden zwei Fahrzeuge im Kreisgebiet durch Unbekannte zerkratzt. Ein Mann hatte seinen Skoda Octavia am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Königsteiner Straße in Bad Soden abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er frische Kratzspuren und erstattete Anzeige. Unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht den Skoda auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR. Am Donnerstagvormittag wurde ein weiteres Fahrzeug im Liederbacher Stadtteil Niederhofheim in der Höchster Straße durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Geschädigte hatte seinen Seat Leon auf einem Parkplatz abgestellt und die Schäden in Höhe von etwa 600EUR entdeckt, als er mittags zum Fahrzeug zurückgekehrt war. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise zum beschädigten Skoda nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen, die Polizei in Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen zur Sachbeschädigung am Seat sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell