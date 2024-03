PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Porsche gestohlen +++ Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut

Hofheim (ots)

1. Porsche gestohlen,

Hofheim, Bienerstraße, Donnerstag, 22.02.2024, 21 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 16.30 Uhr

(ro)In Hofheim waren Autodiebe unterwegs und haben einen Porsche gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Donnerstag vor zwei Wochen in der Bienerstraße abgestellt. Am Montag musste er feststellen, dass unbekannte Täter den blauen Porsche 911 entwendet hatten. An dem PKW waren zuletzt die Kennzeichen MTK-BS 911 angebracht. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut,

Eschborn, Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße,

Dienstag, 05.03.2024, 17.20 Uhr bis Mittwoch, 06.03.2024, 07.15 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch trieben im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei einem geparkten BMW auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter drangen in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam in den Innenraum des betroffenen Fahrzeugs ein. Sie bauten die Scheinwerfer aus, montierten die beiden Außenspiegel ab und ließen aus dem Innenraum die Fahrzeugelektronik mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 20.000EUR. Bisher liegen keinen Täterhinweise vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

