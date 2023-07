POL-PPRP: Flucht vor Polizei, Zeugin gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) - Am Freitag, den 21.07.2023 gegen 12:30 Uhr, eskalierte in Edigheim ein Streit zwischen Eheleuten. Der Mann schlug der Frau zunächst in das Gesicht, im Anschluss trat er sie mehrfach gegen den Oberschenkel. Der Mann wurde schließlich durch die Polizei für 10 Tage der Wohnung verwiesen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Führungszentrale Wunner, PHK Telefon: 0621-963-0 ...

