Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 21.07.2023, in der Zeit zwischen 18.30 und 18.35 Uhr, wurde die Brandmeldeanlage des Kulturzentrums "Das Haus" (Berliner Straße 30) ausgelöst. Vor Ort konnte im rückwärtigen Bereich, auf dem Spiel- und Bolzplatz angrenzend zum Haus des Jugendrechts, ein Feuer entdeckt werden. Laut Zeugenaussagen haben drei Jugendliche eine dort stehende (entsorgte) Couch angezündet und sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Durch das Feuer unterhalb des Treppenaufganges, ist das angrenzende Fenster im Kellergeschoss des Kulturzentrums "Das Haus" gesprungen und Rauch in die dortige Brandmeldezentrale eingedrungen, welche Alarm auslöste. Am Treppenaufgang und der Hausfassade war schwarzer Ruß sichtbar. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, der Raum entlüftet und der Verantwortliche von der Stadt verständigt. Ein gezielter Angriff auf das Kulturzentrum und / oder das Haus des Jugendrechts kann ausgeschlossen werden. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Sachschaden ca. 2000 Euro.

Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen: 1. Person: männlich, 15-18 Jahre, lockige dunkelblonde Haare, grünes Fußball-Trikot mit türkischem Logo, Cargo-Hose in weiß, Sportschuhe Nike "TN" 2. Person: männlich, 15-18 Jahre, kurze schwarze Haare nach hinten gegelt, schwarzes T-Shirt mit schwarzer Weste 3. Person: männlich, 15-18 Jahre, "groß" ca. 200 cm, schwarze Haare, schwarze Nike-Schuhe, grüne Shorts, schwarz-weißes T-Shirt, schwarze Umhängetasche

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell