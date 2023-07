POL-PPRP: Ehestreit eskaliert

Ludwigshafen (ots) - Ein 49-Jähriger wurde gestern, 20.07.2023, gegen 21:50 Uhr, an der Endhaltestelle in Rheingönheim von einer Gruppe von sechs Jugendlichen zunächst verbal attackiert. Zur Konfliktvermeidung lief der 49-Jährige in Richtung eines angrenzenden Supermarkts. Einer der Jugendlichen verfolgte ihn und stieß den Mann schließlich zu Boden. Anschließend stach er mit einem Taschenmesser in Richtung des Mannes. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Im ...

mehr