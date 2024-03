POL-MTK: Sexueller Übergriff angezeigt +++ Taxifahrer angegriffen +++ Handtasche entrissen+++ Farbschmierereien in Tiefgarage +++ Diebe unterwegs

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Sexueller Übergriff angezeigt,

Kelkheim, Ruppertshainer Straße, Donnerstag, 29.02.2024, 18 Uhr bis 21 Uhr

(ro)Der Kriminalpolizei in Sulzbach ist am Montag ein sexueller Übergriff angezeigt worden. Eine 56-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, am Donnerstag in Kelkheim im Bereich des Friedhofs von einem maskierten Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und festgehalten worden zu sein. Kurz darauf sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Die Geschädigte wehrte sich, woraufhin der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Die 56-jährige beschrieb den Maskierten als 1,80m groß und etwa 50 bis 60 Jahre alt. Er habe eine normale Statur und breite Schultern gehabt. Auffällig war die Latexmaske, mit der der Täter maskiert war. Sie entsprach einer handelsüblichen Faschingsmaske mit dem Gesicht einer "alten Oma".

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Donnerstag in der Ruppertshainer Straße unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Täter durch die Geschädigte am Hals verletzt. Diese Verletzung könnte noch sichtbar sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Taxifahrer angegriffen,

Schwalbach, Wilhelm-Leuschner-Straße, Dienstag, 05.03.2024, 0.30 Uhr

(ro)In Schwalbach kam es am Dienstag kurz nach Mitternacht zu einem Angriff auf einen Taxifahrer. Der Taxifahrer hatte einen männlichen Fahrgast in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgesetzt. Der Fahrgast traf dort zwei weitere Männer. Es kam zu einem Zahlstreit, infolgedessen der Fahrgast dem Taxifahrer ins Gesicht schlug. Weiter wurde der Taxifahrer dann noch von den beiden anderen Personen mehrfach getreten. Anschließend flüchteten die drei Täter. Nach Angaben des Taxifahrers soll der Fahrgast nordafrikanischer Erscheinung gewesen sein, zwischen 25 und 30 Jahren alt sowie etwa 1,60m groß gewesen sein. Die Polizei in Eschborn hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

3. Handtasche entrissen,

Schwalbach, Friedrich-Stoltze-Straße, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Montag, 04.03.2024, 22.45 Uhr

(ro)Am späten Montagabend wurde einer Frau in Schwalbach von zwei Unbekannten die Handtasche entrissen. Die 79-jährige Geschädigte war zu Fuß in der Friedrich-Stoltze-Straße unterwegs, als sich die Täter ihr unbemerkt näherten und ihr die Handtasche von der Schulter rissen. Die Geschädigte blieb hierbei unverletzt. Danach flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden männlichen Täter seien von schmaler Statur und zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Farbschmierereien in Tiefgarage,

Eschborn, Rathausplatz, Mittwoch, 28.02.2024 bis Montag, 04.03.2024, 8 Uhr

(ro)In einer Tiefgarage am Rathausplatz in Eschborn kam es zu Farbschmierereien. Im Zeitraum von Mittwoch bis Montag besprühten unbekannte Täter großflächig die Wände der Tiefgarage mit mehreren Schmierereien. Es entstand ein fünfstelliger Sachschaden.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizei in Eschborn aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Diebe unterwegs,

Liederbach, Gartenstraße, Hofheim, Gartenstraße, Hochheim, Königsberger Ring, Freitag, 01.03.2024, 14 Uhr und Montag, 04.03.2024, 17 Uhr

(ro)Diebe waren zwischen Freitag- und Montagnachmittag im Main-Taunus-Kreis unterwegs. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses einer Wohnanlage in der Gartenstraße in Liederbach. Sie ließen ein weißes Mountainbike, elektrische Geräte für Erd- und Gartenarbeiten und Reisekoffer im Wert von über 1.000EUR mitgehen. Zwischen Samstag- und Montagnachmittag konnten Diebe aus einer unverschlossenen Garage in der Gartenstraße in Hofheim Autoreifen samt Felgen entwenden. In Hochheim stahlen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem im Königsteiner Ring abgestellten Baufahrzeug zwei Baumaschinen. Unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte und ein Rüttelstampfer im Wert von etwa 4.500EUR von der offenen Pritsche des Baustellenfahrzeugs. In allen drei Fällen liegen der Polizei bisher keine Täterhinweise vor. Hinweise bezüglich des Diebstahls in Liederbach nimmt die Polizei in Kelkheim Hinweise unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen. Zeuginnen und Zeugen zum Diebstahl in Hofheim bittet die dortige Polizei sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 -0 zu melden. Die Polizei in Flörsheim nimmt unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 Hinweise zu dem Baumaschinendiebstahl entgegen.

