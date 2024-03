PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung PD Main-Taunus von Freitag, 01.03.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.03.2024, 08:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Einbruch in Warengeschäft

Tatort: 65843 Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum Tatzeit: Samstag, 02.03.2024, 03:23 Uhr bis Samstag, 02.03.2024, 03:41 Uhr

Tatörtlichkeit

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um die Galeria-Kaufhof-Filiale im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach. Die unbekannten Täter zerstörten mittels eines Gulli-Deckels eine gläserne Eingangstür. Danach gingen die Täter zielgerichtet durch den Verkaufsraum, zerstörten mehrere Schmuckvitrinen und entwendeten die darin befindlichen Gegenstände. Danach entfernte sich die Täter in eine unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Der Wert des Stehlgutes wird in einem hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Einbruch in Pizzeria

Tatort: 65812 Bad Soden, Zum Quellenpark Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 01:30 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 07:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter kletterten über das Hoftor in den Innenhof. Durch eine unverschlossene Hintertür gelangten die Täter in eine Abstellkammer hinter der Küche. Dort stiegen sie über eine dort stehende Eismaschine/Eistruhe durch ein Fenster, welches in die Küche des Restaurants führt. Von der Küche aus gelangten UT durch eine unverschlossene Zwischentür in das Lokal, wo sie die Kasse entwendeten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR beim Entwenden der Ladenkasse. Das Stehlgut wird auf ca. 450 EUR geschätzt.

Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Am Sandring Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 17:30 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten aus unbekannter Richtung und auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des Tatobjekts. Dort schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand das Wohnzimmerfenster ein, griffen durch das im Fenster entstandene Loch und betätigten den Fenstergriff um dieses zu Öffnen. Anschließend kletterten die Täter durch das geöffnete Fenster in das Innere des Tatobjekts. Das Reihenhaus wurde augenscheinlich durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter vermutlich wieder durch das zuvor geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Exhibitionistische Handlungen

Tatort: 65843 Sulzbach, MTZ, hinteres Parkhaus bei den Ladesäulen Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 13:28 Uhr Die Geschädigte fuhr mit ihrem PKW die Abfahrtsstrecke des Main-Taunus-Zentrums entlang. Auf Höhe der Ladesäulen am Hauptparkhaus, wurden durch einen unbekannten Täter exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Dabei öffnete er seine Hose und zeigte der Geschädigten sein männliches Geschlechtsorgan.

Personenbeschreibung Täter: Mitte 60, Basecap, gräuliche Haare, ungepflegt, kräftiger, groß, dunkler Anorak und dunkle Jeans

Diebstahl von Pedelec

Tatort: 65439 Flörsheim-Wicker, Hunsrückweg Tatzeit: Donnerstag, 29.02.2024, 22:30 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses. In der Tiefgarage wurde die Wandhalterung für die Pedelecs der GS rausgerissen und zerstört. Die Täter durchtrennten ein Schloss mittels Schneidwerkzeug. Sie verließen dann die Tiefgarage mit den beiden Pedelecs und entfernten sich von der Tatörtlichkeit mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Stehlgut (zwei Pedelecs der Marke Cube) wird auf ca. 4700 EUR geschätzt.

Diebstahl von E-Roller aus Wohnung

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Taunusstraße Tatzeit: Donnerstag, 29.02.2024, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 19:20 Uhr

Der bislang unbekannte Täter gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung der Geschädigten, ohne einzubrechen oder die Zugänge zu beschädigen. In der Wohnung entwendete er aus einem Schrank im Wohnzimmer Bargeld. Zudem entwendete er in einem Schlafzimmer einen E-Roller und das zugehörige Ladegerät, welches in einer Kommode im Schlafzimmer deponiert war. Anschließend verließ der der Täter die Wohnung, ohne jegliche Zugänge zu beschädigen. Das Stehlgut wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Entreißen einer Handtasche

Tatort: 65812 Bad Soden, Waldstraße

Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 19:04 Uhr

Bislang unbekannte Täter entrissen eine Handtasche einem 74-jährigen Geschädigten in der Waldstraße in Bad Soden (TS). Die Handtasche hatte er um die Schulter getragen als die Täter diese von hinten nahmen und entrissen sie ihm. Zwei Zeugen konnten die Täter die Waldstraße in aufsteigender Richtung rennen sehen,

Personenbeschreibung:

1. Person- männlich- ca. 14-15 Jahre alt- ca. 160 - 170 cm groß- heller Anorak 2. Person- männlich- ca. 14-15 Jahre alt- ca. 160 - 170 cm- dunkler Anorak

Das Stehlgut wird ca. 800 EUR geschätzt.

Die Polizeistationen des Main-Taunus-Kreises, die Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, bitten um sachdienliche Hinweise telefonisch oder per E-Mail an jede Polizeidienststelle.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Freitag, den 01.03.2024, 18:57 Uhr Tatort: 65719 Hofheim, Rheingaustraße

Im Rahmen einer Kontrolle im Straßenverkehr wurde ein E-Roller durch eine Streife der PSt. Hofheim kontrolliert. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer wurde zur Dienststelle, zwecks Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbracht. Anschließend wurde er wieder entlassen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallzeit: 01.03.2024, 10:58 Uhr

Unfallörtlichkeit: 65760 Eschborn, L3005, hinter Abfahrt Camp-Phönix in Fahrtrichtung Kronberg

Ein 36-jähriger aus Kronberg befuhr mit seinem PKW (blauer Skoda) die L3005 in Richtung Kronberg und wollte die Abfahrt Schwalbacher Straße nach Eschborn befahren. Aus noch unbekannten Gründen verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte auf den Zubringer von der Schwalbacher Straße auf die L3005 in Richtung Kronberg. Dabei kollidierte der Skoda mit einem weißen Skoda Citigo einer 57-jährigen aus Schwalbach am Taunus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kronberger Fahrzeugführer und die Fahrzeugführer des Citigo wurden leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L3005 in Fahrtrichtung Kronberg für 1,5 Stunden gesperrt werden.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

