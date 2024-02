POL-MTK: Jugendliche überfallen Seniorin +++ Hebebühne von Eschborner Baustelle gestohlen +++ Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß in Hattersheim

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Seniorin mit Pfefferspray besprüht und bestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Im Muskateller, Dienstag, 27.02.2024, 18.40 Uhr

(jn)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt kam es am Dienstagabend zu einem Überfall auf eine Seniorin. Um 18.40 Uhr war die Geschädigte auf einem Fußweg im Bereich des Spielplatzes "Im Muskateller" unterwegs, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Auf einmal habe einer der beiden ein Reizstoffsprühgerät hervorgeholt und einen Sprühstoß in Richtung der über 75 Jahre alten Frau abgegeben. Gleichzeitig entrissen die Räuber der leichtverletzten Dame die Handtasche und flüchteten über die Feldgemarkung in Richtung Steinbach am Taunus. Die Geschädigte setzte ihren Weg fort und alarmierte die Polizei von zu Hause aus, da unter anderem ihr Mobiltelefon geraubt worden war. Zudem war in ihrer beigen Handtasche mit schwarz/weiß/beiger Trageschlaufe ein braunes Portemonnaie mit Ausweisen, Bezahlkarten und Bargeld sowie ein Schlüssel.

Sie beschrieb das Duo als 14 bis 17 Jahre alte Jungs mit Jogginganzügen, wobei einer südländisch ausgesehen und lockige Haare sowie dickere Lippen gehabt haben soll. Gleichwohl umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden.

Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Tätern oder der Tat unter der Telefonnummer 06916 / 2073 - 0.

2. Hebenbühne von Baustelle gestohlen,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, bis Dienstag, 27.02.2024, 10 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag wurde auf einer Eschborner Baustelle festgestellt, dass eine Hebebühne im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen worden war. Die bislang unbekannten Täter hatten das umzäunte Baustellengelände in der Düsseldorfer Straße betreten und hier die fahrende und orangefarbene Hebebühne der Marke "Weidler" auf unbekannte Art und Weise entwendet, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Eschborner Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Rucksack und Handtasche aus Pkw gestohlen, Eschborn, Ginnheimer Straße, Dienstag, 27.02.2024, 16.50 Uhr bis 18.10 Uhr

(jn)Am frühen Dienstagabend haben Unbekannte aus einem in Eschborn geparkten Pkw Gegenstände gestohlen. Das Fahrzeug parkte zwischen 16.50 Uhr und 18.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Ginnheimer Straße, als die Täter eine Fensterscheibe des silberfarbenen Hyundai zerstörten. Im Anschluss schnappten sich die Gauner einen Rucksack sowie eine Handtasche und flüchteten mit der Beute, wobei neben einem Schlüssel keine Wertgegenstände wegkamen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Vorfahrt missachtet - zwei Frauen verletzt, Hattersheim am Main, Stifterstraße, Parkstraße, Dienstag, 27.02.2024, 7 Uhr

(jn)Eine 30-jährige Frau hat am Dienstagmorgen in Hattersheim die Vorfahrt einer 60-Jährigen missachtet und damit einen Unfall verursacht, bei dem beide verletzt wurden. Um 7 Uhr befuhr die 30-jährige Kia-Fahrerin aus Hattersheim die Stifterstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße. Im Bereich der Parkstraße missachtete sie die Vorfahrt der von rechtskommenden 60-Jährigen, die auf der Parkstraße in Richtung der Hennestraße unterwegs war. Infolge der Kollision erlitten beide Autofahrerinnen Verletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Darüber hinaus entstand an den Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 16.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

