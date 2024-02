PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrunkener Radfahrer schlägt Ordnungspolizistin +++ Einbrüche im Kreisgebiet +++ Brennender Rollbehälter in Diedenbergen +++ Ladestationen mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert

Hofheim (ots)

1. Betrunkener Radfahrer schlägt Ordnungspolizistin, Flörsheim am Main, Rathausplatz, Freitag, 23.02.2024, 11.45 Uhr

(jn)Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Freitag eine Flörsheimer Ordnungspolizistin geschlagen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffes ermittelt. Um 11.45 Uhr war der 54-jährige Flörsheimer den Ordnungspolizisten auf seinem Fahrrad im Bereich der Wickerer Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen und sollte kurz darauf am Rathausplatz kontrolliert werden. Hierbei wurde der 54-Jährige aggressiv und ging letztlich die Polizistin mit einem Schlag ins Gesicht an, wobei die Geschädigte glücklicherweise nicht verletzt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeistation Flörsheim nahmen den Mann für eine Blutentnahme mit zur Wache und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen ihn ein.

2. Einbrecher machen Beute,

Kreisgebiet, bis Montag, 26.02.2024

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes waren Einbrecher im Main-Taunus-Kreis unterwegs und hatten es auf Wohnhäuser, Geschäfte, einen Kindergarten sowie eine Gaststätte abgesehen. Bereits in der Nacht zum Freitag drangen die Täter in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Kriftel ein und entwendeten Werkzeug und Arbeitsmaschinen im Wert von knapp 4.000 Euro.

Bargeld in Höhe von einigen Tausend Euro erbeuteten Kriminelle bei einem Einbruch zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 10 Uhr in einer Gaststätte im Bad Sodener Ortsteil Altenhain. Sie verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Langstraße, wo sie einen Zigarettenautomaten sowie einen Büroschank aufbrachen und anschließend unerkannt flüchteten. In der Alleestraße in Bad Soden stahlen die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Lebensmittelgeschäft. Dabei hatten sie gewaltsam ein Fenster aufgedrückt und einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

Ersten Erkenntnissen nach leer gingen Einbrecher in einer Kindertagesstätte in der Rotlintallee in Kelkheim-Hornau aus. Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht, bevor sie mit leeren Händen die Flucht antraten. Was bleibt, ist ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde am Montag in den frühen Morgenstunden in Hofheim zur Anzeige gebracht. Zwischen 4.05 Uhr und 4.25 Uhr hatten unbekannte Täter eine Zugangstür des Fahrradgeschäftes in der Niederhofheimer Straße aufgehebelt und aus dem Verkaufsraum ein hochwertiges Pedelec im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt in sämtlichen Fällen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

3. Jugendliche beschädigen Hauseingangstür, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Freitag, 23.02.2024, 22 Uhr

(jn)Am Freitagabend haben zwei Jugendliche in Flörsheim eine Fensterscheibe beschädigt und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Um kurz nach 22 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von zwei dunkel gekleideten Jugendlichen mit ausländischem Aussehen, die soeben gegen das Fenster einer Hauseingangstür in der Bahnhofstraße getreten hätten und anschließend auch mit einem Stein versucht hätten, diese zu zerstören. Anschließend flüchtete das Duo noch vor Eintreffen der Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hattersheim am Main, Am Welschgraben, bis Freitag, 23.02.204, 10 Uhr

(jn)Unbekannte haben vergangene Woche in Hattersheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten gestohlen. Am Freitagmorgen wurde der gewaltsam in der Straße "Am Welschgraben" geöffnete Automat bei der Polizei gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten den aufgehebelten Automaten sowie eine leere Geldkassette fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Die Hofheimer Polizei erbittet sachdienliche Hinwiese unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Brennende Rollcontainer,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wickerer Weg, Samstag, 24.02.2024, 0.30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte Rollbehälter eines Lebensmittelgeschäftes in Diedenbergen entzündet und damit Sachschaden verursacht. Gegen 0.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über die brennenden Container auf dem Geschäftsgelände im Wickerer Weg alarmiert. Augenscheinlich waren diese von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden, woraufhin ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Das Feuer griff dabei nicht auf das Gebäude über.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

6. Ladestationen vollgeschmiert,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, bis Freitag, 23.02.2024

(jn)Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum bis Freitag über ein Dutzend Ladestationen in Eschborn beschmiert. Mit schwarzer Farbe hinterließen die Täter mehrere rechtsradikale Zeichen auf den Ladestationen eines Möbelgeschäftes in der Elly-Beinhorn-Straße sowie auf mehreren Stromkästen in unmittelbarer Nähe. Die Kosten für die Entfernung sind noch unklar, dürften sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Hinweise zu den Tätern erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell