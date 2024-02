PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb bestiehlt Seniorin +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Seniorin in Wohnung bestohlen,

65795 Hattersheim am Main, Schulstraße, Samstag, 24.02.2024, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr

Am späten Samstagabend ist in Hattersheim am Main eine über 85 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung bestohlen worden. Zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr habe ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten in der Schulstraße geklingelt und sich unter Angabe eines Vorwandes Zutritt zu der Wohnung verschafft. Im Beisein der älteren Dame öffnete der bislang unbekannte Täter diverse Schränke und entwendete hochwertigen Goldschmuck. Anschließend flüchtete er über das Treppenhaus des Mehrparteienhauses in unbekannte Richtung. Der Trickbetrüger soll etwa 40-50 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Weiterhin habe er eine schwarze Basecap getragen. Personen, die am Samstagabend in Hattersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, 65719 Hofheim am Main, Zeilsheimer Straße, Sonntag, 25.02.2024, 00:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Zeilsheimer Straße in Hofheim zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 47-jähriger Hofheimer befuhr die Zeilsheimer Straße, aus Richtung Elisabethenstraße kommend, in Fahrtrichtung Niederhofheimer Straße. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34-jährigen Frankfurterin. Auf Grund des Zusammenstoßes kollidierte die 34-Jährige weiterhin mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Unfall verletzte sich die Frankfurterin und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Bei dem Unfallverursacher konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille festgestellt werden. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

3. Nach Verkehrsunfall alkoholisiert geflüchtet, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 25.02.2024, 02:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Bad Soden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und weiteren geparkten Pkw, wobei sich der Unfallverursacher nach der Kollision, mit platten Reifen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Vermutlich auf Grund seiner starken Alkoholisierung kam der Unfallverursacher rechts von der Königsteiner Straße ab und kollidierte mit insgesamt zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an allen Kraftfahrzeugen. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt, obwohl die Reifen durch die Kollision bereits platt waren, fort. Unweit der Unfallörtlichkeit konnten Beamte der Polizeistation Eschborn den verantwortlichen Fahrzeugführer und sein verunfalltest Fahrzeug feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Gefertigt: Hipler, PHK und KvD

