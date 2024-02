PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gescheiterter Einbruch in Bürogebäude +++ Bei E-Scooter-Diebstahl gesehen +++ Viel kontrolliert, wenig zu beanstanden +++ Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall in Hofheimer Innenstadt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern in Bürogebäude,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Mittwoch, 21.02.2024, gegen 22 Uhr

(jn)Ohne Beute sind unbekannte Täter am Mittwochabend aus einem Bürogebäude in Eschborn geflüchtet. Kurz nach 22 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst des Gebäudes in der Düsseldorfer Straße die Polizei über einen soeben aufgelaufenen Alarm. Vor Ort fanden die Polizisten eine aufgehebelte Haupteingangstür sowie mehrere beschädigte Bürotüren in dem Gebäude vor. Von den Tätern fehlte indes jede Spur. Augenscheinlich hatten es die Kriminellen zwar in das Gebäude geschafft, waren jedoch anschließend an den Bürotüren gescheitert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Unbekannter flüchtet mit gestohlenem E-Scooter, Hofheim am Taunus, Wallau, Langenhainer Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 20.40 Uhr

(jn)Ein bisher unbekannter Dieb hat am Mittwochabend in Wallau einen E-Scooter aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen und konnte mit seiner Beute flüchten. Um 20.40 Uhr hatte der Täter das Mehrfamilienhaus in der Langenhainer Straße mit einem Trick betreten und sich dort den schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway" geschnappt. Im Anschluss flüchtete er unerkannt und konnte als etwa 30-jähriger Mann mit schwarzer Haut, kurz rasierten Haaren und einem leichten Wangenbart beschrieben werden. Zudem habe er einen dunklen Kapuzenpullover mit weißer Schrift auf der Kapuze getragen.

Die Hofheimer Polizei nimmt weitere Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Viel kontrolliert, wenig zu beanstanden, Kriftel, Schwalbach am Taunus, Flörsheim am Main, Mittwoch, 21.02.2024 bis Donnerstag, 22.02.2024

(jn)Am Mittwoch haben Polizistinnen und Polizisten der Polizeistationen in Eschborn, Flörsheim, Hofheim und Kelkheim gemeinsam Verkehrskontrollen durchgeführt und bis in die Nacht hinein zahlreiche Verkehrsteilnehmer hinsichtlich eines vorausgegangenen Drogen- oder Alkoholkonsums überprüft. Lediglich ein 19-Jähriger aus Hofheim, der um 14.10 Uhr in der Wiesbadener Straße in Kriftel auf einem E-Scooter unterwegs war, hatte Cannabis dabei und zuvor Drogen konsumiert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Sämtliche Autofahrerinnen und Autofahrer, die bei Kontrollen in Schwalbach und Flörsheim zwischen 17 Uhr und 00.30 Uhr angehalten wurden, waren erfreulicherweise nüchtern. Bei einem 43-jährigen Mercedes-Fahrer bestand der Verdacht, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch er muss sich auf ein Strafverfahren einstellen.

4. BMW zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Ammernweg, Dienstag, 20.02.2024, 15 Uhr bis Mittwoch, 21.02.2024, 7 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen im Ammernweg in Langenhain einen orangefarbenen BMW zerkratzt. Von den Tätern, die einen Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro verursachten, fehlt bisher jede Spur.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Hauptstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 18.36 Uhr

(jn)Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochabend einfach weitergefahren, nachdem er einen Porsche in Hofheim beschädigt hatte und infolgedessen gestürzt war. Um 18.36 Uhr befuhr der Unbekannte die Hauptstraße in Richtung "Alte Bleiche", als er mit dem Pedal an der Fahrzeugfront des blauen Porsche hängenblieb. Der Fahrer des Porsche war zuvor von dem Parkplatz der dortigen Bankfiliale heruntergefahren und beabsichtigte, auf die Alte Bleiche aufzufahren. Der unbekannte Zweiradfahrer stürzte und es kam zu einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer des Porsche, bei dem der Gestürzte angab, nicht verletzt zu sein. Gleichwohl ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an der Fahrzeugfront entstanden war, setzte sich der etwa 1,75 Meter große, dunkel gekleidete Mann auf sein silberfarbenes Fahrrad und radelte davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

