PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sicherheitsglas verhindert Einbruch in Hattersheimer Apotheke +++ Verwirrter Mann belästigt Frauen und klettert auf Autodach +++ Trickdiebe auf der Autobahn

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern an Sicherheitsglas, Hattersheim am Main, Okriftel, Erlenstraße, Montag, 19.02.2024, 18.30 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 7 Uhr

(jn)Erneut hatten es Einbrecher jüngst auf eine Apotheke im Hattersheimer Stadtteil Okriftel abgesehen. Die unbekannten Täter nutzten die Nacht zum Dienstag für ihre Tat und versuchten zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr eine Glasscheibe der Apotheke in der Erlenstraße mit einem Stein zu zerstören, um den Verkaufsraum zu betreten. Aufgrund eines vorangegangenen Einbruchs in das Geschäft war die Glasscheibe durch Sicherheitsglas ausgetauscht worden. Dieses hielt den gewaltsamen Einbruchsversuchen nun Stand, weshalb die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Gleichwohl entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Kleine Bleiche, Montag, 19.02.2024, 23 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 7 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in Diedenbergen die Fensterscheibe eines Ford S-Max eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen. Zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens zerstörten der oder die Täter eine Fahrzeugscheibe des in der Straße "Kleine Bleiche" abgestellten Pkw und stahlen die auf der Rückbank abgelegte Handtasche. Die Tat wurde erst am Dienstagmorgen von der Geschädigten festgestellt und der Polizei gemeldet.

Diese nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Verwirrter Mann belästigt Frauen und klettert auf Pkw, Hofheim am Taunus, Wallau, Diedenberger Straße, Dienstag, 20.02.2024, gegen 22.10 Uhr

(jn)Zwei junge Frauen sind am Dienstagabend in Hofheim-Wallau von einem unbekannten Mann belästigt worden. Den Angaben der zwei 20 und 22 Jahre alten Frauen zufolge hielten sie sich gegen 22.10 Uhr in ihrem Pkw in der Diedenberger Straße auf, als plötzlich der Unbekannte eine Fahrzeugtür öffnete und der 22-Jährigen ins Gesicht fasste. Anschließend sei er noch am Pkw stehen geblieben und habe gelacht, woraufhin die Frauen die Autotür schlossen und in Richtung der Feuerwache weiterfuhren. Dorthin habe der verwirrt wirkende, etwa 20-jährige Mann mit Vollbart und schwarzer Winterjacke die beiden verfolgt, sei auf das Fahrzeugdach geklettert und zunächst dort sitzengeblieben. Kurze Zeit später sei er dann einfach verschwunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Vorfall unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

4. 84-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw, Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Frankfurter Straße, Dienstag, 20.02.2024, 18.17 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall, der von einem 84-jährigen Mann verursacht wurde, nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Um 18.17 Uhr fuhr der in Kelkheim wohnhafte Senior vom Fahrbahnrand der Frankenallee an und verkeilte, derzeitigen Ermittlungen zufolge, seinen Fuß zwischen Gas- und Bremspedal. Infolgedessen beschleunigte der VW des Mannes unkontrolliert, woraufhin er von der Straße auf den Fußweg auswich, um eine Kollision mit Fahrzeugen zu vermeiden. Im weiteren Verlauf der Fahrt touchierte der 84-Jährige die Fassade eines Gebäudes und fuhr dann über etwa 150 Meter auf der Frankenallee weiter, bis er mit dem Heck eines verkehrsbedingt haltenden Smart zusammenstieß. Dabei erlitt die 56-jährige Frau am Steuer des Smart Verletzungen, weshalb sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der 84-jährige Unfallverursacher blieb indes unverletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

5. Trickdiebe auf der Autobahn,

Flörsheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 20.02.2024, 14:30 Uhr

(wie) Trickdiebe, die sich als Polizeibeamte ausgaben, haben am Dienstagnachmittag einen Transporter-Fahrer bestohlen. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Transporter die A 3 in Richtung Frankfurt. Plötzlich tauchte links neben ihm ein schwarzer Audi A3 auf, dessen Beifahrer eine Polizeimarke zeigte und den Mann zum Anhalten auf dem nächsten Parkplatz bewegte. Dort trat ein arabisch aussehender Mann an den Transporter und fingierte eine Polizeikontrolle. Der 66-Jährige musste den Fahrzeugschlüssel aushändigen und sollte sein Bargeld vorzeigen. Als er dem falschen Polizisten das Portemonnaie zeigte, ergriff dieser das Bargeld und lief zu dem schwarzen Audi. Den Fahrzeugschlüssel des 66-Jährigen warf er dabei weg. Anschließend verschwanden die zwei Täter mit der Beute in Richtung Frankfurt. Trotz Fahndung konnte der flüchtige Audi nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Dieb wurde beschrieben als circa 185 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, "gepflegtes arabisches Äußeres" und schwarze kurze Haare mit schwarzem Konturenbart.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.

