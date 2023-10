Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1125

Gem. Sachsenheim: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (08.10.2023) um 02.26 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lenker eines Audi Q 5 die Landesstraße 1125 von Bietigheim-Bissingen kommend in Fahrtrichtung Breuninger Logistik Sachsenheim. Nach der Abzweigung Ludwigsburger Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schanzte er mehrfach über Erdhügel und fuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen um. Anschließend kam der Audi wieder kurz auf die Fahrbahn, bevor er nach rechts in den Graben fuhr und dabei einen weiteren Leitpfosten aus der Verankerung riss. Das Fahrzeug blieb am Hang mit der Front in Richtung Fahrbahn stehen. Die Unfallstelle erstreckte sich über circa 350 Meter. Der Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin entfernten sich anschließend von der Unfallstelle und liefen in Richtung Sachsenheim. Während der Unfallaufnahme kam der 21-jährige Fahrer selbstständig an die Unfallstelle zurück. Die Beifahrerin konnte wenig später im Nahbereich angetroffen werden. Der Fahrer stand unter der Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa einem Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die beiden Insassen des Q 5 wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die Straßenmeisterei Besigheim kam zur Straßenreinigung und zum Austausch der beschädigten Beschilderungen an die Unfallörtlichkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell