POL-MTK: Audi Q7 in Hofheim gestohlen +++ Schadensträchtige Einbrüche in Kelkheim und Eschborn +++ Verfassungsfeindliche Schmierereien in Unterführung

Hofheim (ots)

1. Audi Q7 von Autodieben gestohlen,

Hofheim am Taunus, Am Sonnenhang, Freitag, 16.02.2024, 1 Uhr bis 6 Uhr

(jn)Einen Audi im Wert von circa 50.000 Euro haben Fahrzeugdiebe in der Nacht zum Freitag in Hofheim gestohlen. Der Pkw war zuletzt um 1 Uhr vor der Haustür der Wohnanschrift der Geschädigten "Am Sonnenhang" gesehen worden. Tags darauf stellten die Besitzer um 6 Uhr fest, dass ihr schwarzer Audi Q7 mit den amtlichen Kennzeichen MTK-WB 888 spurlos verschwunden war.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Audi unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Einbrecher erbeuten Wertgegenstände,

Kelkheim (Taunus), Münster, Breslauer Straße, Freitag, 16.02.2024, 20 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter im Kelkheimer Stadtteil Münster ein Einfamilienhaus aufgebrochen und Wertgegenstände im Wert von mehr als 10.000 Euro entwendet. Den Spuren am Tatort in der Breslauer Straße nach hebelten die Kriminellen eine Terrassentür des Wohnhauses auf und durchsuchten im Anschluss nahezu das gesamte Wohnhaus samt Schränken und Schubladen nach potentieller Beute. Letztlich flüchteten sie mit hochwertigen Armbahnuhren, Bargeld und Schmuck und hinterließen darüber hinaus einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Auf Balkon geklettert und eingebrochen, Eschborn, Berliner Straße, Samstag, 17.02.2024, 18 Uhr bis 23 Uhr

(jn)Am Samstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Eschborn eingebrochen und haben Uhren, Schmuck und eine Münzsammlung im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr nutzten der oder die Gauner die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße. Sie kletterten auf den Balkon, brachen die Tür auf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob weitere Gegenstände erbeutet wurden, ist bis dato ebenso unklar wie die Höhe des Schadens an der Balkontür.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus zu melden.

4. Spielzeugeisenbahn bei Kellereinbruch gestohlen, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Donnerstag, 15.02.2024, 17 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 11 Uhr

(jn)Einbrecher haben Ende vergangener Woche aus Kellern in Liederbach Kompletträder sowie eine Spielzeugeisenbahn gestohlen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 11 Uhr betraten die Täter ohne Gewaltanwendung das Mehrfamilienhaus an der Anschrift "Auf den Gänsewiesen" und hebelten im Keller zwei Kellerräume auf. Aus diesen ließen sie dann die einen Radsatz sowie die Eisenbahn mitgehen. Sie verschwanden unerkannt mit dem Diebesgut im Wert von knapp 2.000 Euro. Zudem entstand ein Schaden, der mit rund 800 Euro beziffert wird.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

5. Schmierereien an Unterführung festgestellt, Eschborn, Niederhöchstadt, Fußgängerunterführung Landesstraße 3005, Limesstraße, bis Sonntag, 18.02.2024, 11 Uhr

(jn)Mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien wurden am Sonntagvormittag in Eschborn festgestellt und der Polizei gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten sich zu einem bisher unbekannten Tatzeitpunkt in der Fußgängerunterführung der L 3005 im Bereich der Limesstraße in Niederhöchstadt aufgehalten und mehrere rechtsmotivierte Symbole auf die Wände gesprüht. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Nun ermittelt der Staatsschutz der Polizeidirektion Main-Taunus und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06916 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

6. Unfallflüchtiger hinterlässt Notiz ohne Hinweis, Kelkheim (Taunus), Berliner Ring, Samstag, 17.02.2024, 9.10 Uhr bis 14 Uhr

(jn)Am Samstag ist in Kelkheim ein Nissan bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der Pkw parkte zwischen 9.10 Uhr und 14 Uhr im Berliner Ring, wo er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro an der linken vorderen Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher hinterließ noch eine Notiz an dem beschädigten Pkw, welche allerdings keinen Aufschluss über die tatsächliche Identität der unfallverursachenden Person erbrachte.

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

