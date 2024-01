Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei Erfurt fahndet aktuell öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Am 20.08.2023 hatte sich eine 14-Jährige in Erfurt in den Vilnius-Passagen aufgehalten. Dabei führte sie ein Fahrrad mit sich. Ein unbekannter Mann versuchte ihr vor Ort plötzlich das Rad der Marke Bergsteiger zu entreißen. Als der Täter nach der Jugendlichen schlug, ließ diese das Fahrrad los. So gelang es dem Täter das BMX an sich zu nehmen und zu fliehen. Der Geschädigten gelang es allerdings den Täter zu fotografieren. Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0217236/2023 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell