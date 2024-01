Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Autotür gefahren

Erfurt (ots)

Das unachtsame Öffnen einer Beifahrertür führte Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nachdem ein Autofahrer am Fahrbahnrand in der Magdeburger Allee in Erfurt angehalten hatte, öffnete die Beifahrerin die Autotür. Dabei übersah die 33-Jährige einen herannahenden 30-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stieß gegen die Tür und verletzte sich dabei leicht. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell