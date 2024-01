Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bombendrohung an Erfurter Schule

Erfurt (ots)

Heute Morgen sorgte eine Bombendrohung am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt für einen Polizeieinsatz. Die Drohung war per E-Mail am Dienstagabend eingegangen. Eine Mitarbeiterin der Schule bemerkte die Nachricht heute gegen 07:00 Uhr und informierte die Polizei. Das Schulgebäude wurde daraufhin geräumt. Etwa 300 bis 400 Schüler wurden auf dem Schulhof einer benachbarten Schule untergebracht, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Ein Sprengstoffspürhund der Polizei prüfte das gesamte Schulgebäude. Gegen 11:00 Uhr wurde Entwarnung gegeben und die Polizei beendete den Einsatz vor Ort. Der Schulbetrieb wurde heute nicht wieder aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell