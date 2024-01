Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß wurde eine Fahrradfahrerin in der Johannesstraße in Erfurt schwer verletzt. Nachdem ein betrunkener Mann sich am Dienstagabend auf die Fahrbahn gestellt hatte und den Verkehr behinderte, bildete sich ein Rückstau mehrerer Autos. Um diesen zu umfahren, bog ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr in Richtung Augustinerstraße ein. Dabei übersah er eine 27-Jährige Fahrradfahrerin, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. (SE)

