PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 16.02.2024

Hofheim (ots)

1. Fahrzeug flüchtet vor Polizeistreife und verunfallt / Freitag, 16.02.2024, 21:20 Uhr / Südring, Kelsterbacher Straße, 65795 Hattersheim am Main

Am Freitagabend fiel einer Streife der Hofheimer Polizei ein Verkehrsteilnehmer auf, welcher ohne Abblendlicht im Straßenverkehr unterwegs war. Als die Streife das Fahrzeug anhalten wollte, versuchte sich der Fahrzeugführer der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer fuhr insbesondere trotz des anhaltenden Regens rücksichtslos und grob verkehrswidrig. In Folge dessen verlor der Fahrzeugführer im Bereich des Südrings die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Der 22-jährige Hattersheimer blieb unverletzt muss sich nun aber wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt.

2. mehrere Kellereinbrüche im Bad Sodener Stadtgebiet / Donnerstag bis Samstag, 16.02.2024 / 65812 Bad Soden am Taunus

Im Bad Sodener Stadtgebiet kam es im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag gleich zu mehreren, teils erfolgreichen, Einbrüchen in Keller von Mehrfamilienhäusern. Die Taten wurden teilweise erst am Freitag in den Nachmittagsstunden oder am Samstagmorgen der Polizei gemeldet.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße, Am Eichwald und Elisabethenstraße versuchten ein oder mehrere Täter in Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern zu gelangen, vermutlich, um die dortigen Keller aufzusuchen. Der oder die Täter scheiterten hier bereits an den Hauseingangstüren. Durch Hebelspuren entstanden Sachschäden an den Hauseingangstüren.

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße gemeldet. Ein oder mehrere Täter hebelten erfolgreich die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Kellerräumlichkeiten. Aus einem verschlossenen Kellerabteil wurde ein olivgrünes Rennrad (Pedelec) der Marke Canyon im Wert von 3.500 EUR entwendet.

Ebenfalls in den Morgenstunden des Samstages wurde der Polizeistation Eschborn ein gleichgelagerter Einbruchdiebstahl in einen Keller gemeldet. Hierzu wurde nach gewaltsamem Hebeln an der Tür des Kellerabteils ein Sachschaden verursacht und anschließend eine rote Kühltasche entwendet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

Melden sie verdächtige Wahrnehmungen niederschwellig ihrer Polizei.

3. Vorfahrtsverstoß mit Folgen / Freitag, 16.02.2024, 19:24 Uhr / Weidrichstraße, Bleichstraße, 65795 Hattersheim am Main

Auf Grund von Unachtsamkeit verursachte ein 21-jähriger Hattersheimer mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall. An einer Kreuzung übersah der Fahrzeugführer einen von rechts kommenden 43-jährigen Hattersheimer in seinem Pkw. Durch den Aufprall stieß der 21-jährige Hattersheimer mit seinem Pkw gegen zwei weitere, am Fahrbahnrand geparkte, Fahrzeuge. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden an insgesamt fünf Fahrzeugen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz (PHK und KvD), Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell