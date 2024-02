PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrunkener Mann verletzt Polizisten in Flörsheim +++ Hofheimer Keller und Garagen im Fokus von Einbrechern +++ In geknackten Oldtimern in Hattersheimer Parkhaus verweilt

1. Polizeibeamter bei Einsatz mit Betrunkenem verletzt, Flörsheim am Main, Werner-von-Siemens-Straße, Rheinallee, Mittwoch, 14.02.2024, ab 21.30 Uhr

(jn)Ein 41 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend Polizei und Rettung auf den Plan gerufen. Dabei wurde ein Polizist verletzt, wobei auch der 41-Jährige verletzt und später in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde.

Gegen 21.30 Uhr hatten verängstigte Anwohnerinnen der Rheinallee den alkoholisierten Mann in ihrem Wohnhaus bemerkt und den Notruf alarmiert. Wenig später konnte der 41 Jahre alte Wohnsitzlose im Bereich der Rheinallee angetroffen werden. Aufgrund seines Zustandes sollte er von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht sowie von der Polizei hinsichtlich seiner Personalien überprüft werden. Da sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zunehmend aggressiver wurde, musste er zu Boden gebracht werden, wo ihm die Handfesseln angelegt wurden. In diesem Zusammenhang verletzte der 41-Jährige einen Polizeibeamten, der in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Auch der ebenfalls leichtverletzte Delinquent kam zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft Blut entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Hiernach wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

2. Kellereinbrecher machen Beute,

Hofheim am Taunus, Königsteiner Straße, Fischbacher Weg, Neuenhainer Weg, Kreuzweg, Am Ehrenmal, bis Mittwoch, 14.02.2024

(jn)In Hofheim meldeten sich am Mittwoch mehrere Geschädigte bei der Polizei, in deren Keller eingebrochen worden war bzw. die Hebelspuren an ihren Eingangstüren festgestellt hatten. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach waren unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in der Königsteiner Straße, im Fischbacher Weg, im Neuenhainer Weg, im Kreuzweg und in der Straße "Am Ehrenmal" unterwegs.

Während die Gauner in der Königsteiner Straße vergeblich versuchten, die Hauseingangstüren von drei Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln und jeweils einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten, wurden aus Kellern eines Wohnhauses im Fischbacher Weg drei hochwertige Fahrräder mit einem Gesamtwert von 12.000 Euro gestohlen. Auch im Neuenhainer Weg gelang es den Tätern, in den Keller- bzw. Tiefgaragenbereich einzudringen, wo sie ein Rennrad mit einem Wert von etwa 3.000 Euro entwendeten. Vergeblich hebelten die Unbekannten an Eingangs- sowie Garagentüren von zwei Wohnhäusern im Kreuzweg sowie "Am Ehrenmal". Hier entstand jeweils ein Schaden in Höhe rund 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in der Nacht zum Mittwoch in Hofheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

3. Pedelecs aus Garage gestohlen,

Kriftel, An der Landwehr, Samstag, 10.02.2024, 11 Uhr bis Mittwoch, 14.02.2024, 11.45 Uhr

(jn)Zwei Pedelecs im Wert von knapp 10.000 Euro wurden zwischen Samstag und Mittwoch in Kriftel aus einer Garage gestohlen. Der oder die Täter öffneten auf bisher unbekannte Art und Weise die Garage des Geschädigten in der Straße "An der Landwehr" und entwendeten die mit Schlössern gesicherten Fahrräder. Auch die Tatsache, dass die Akkus der Zweiräder an einer anderen Örtlichkeit gelagert wurden, um die mögliche Beute für Langfinger weniger attraktiv zu machen, brachte die Fahrraddiebe nicht von ihrem Vorhaben ab. Sie schnappten sich die Räder und verschwanden unerkannt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

4. Einbruch in Wohnhaus,

Eschborn, Niederhöchstadt, Eichfeldstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr

(jn)Ersten Erkenntnissen nach leer ausgegangen sind Einbrecher am Mittwochabend in Eschborn-Niederhöchstadt. Zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr kletterten die Kriminellen auf ein Grundstück in der Eichfeldstraße und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an mehreren Fenstern eines Wohnhauses zu schaffen. Letztlich kletterten die Unbekannten in die Räumlichkeiten, die sie in der Folge vergeblich nach Beute durchsuchten. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

5. Oldtimer geknackt und darin verweilt, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Sonntag, 11.02.2024, 13 Uhr bis Mittwoch, 14.02.2024, 19 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel haben unbekannte Täter zwischen Sonntag und Mittwoch zwei Oldtimer aufgebrochen, die in einem Parkhaus in der Rheinstraße parkten. Anschließend durchsuchten die unbekannten Personen die Innenräume und hielten sich den Spuren zurückgelassener Genussmittel zufolge längere Zeit in den Fahrzeugen auf. Der entstandene Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert, ob die Täter auch Gegenstände entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

6. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Bundesstraße 519 bei Flörsheim am Main, Mittwoch, 14.02.2024, 17 Uhr

(jn)Auf der B 519 bei Flörsheim haben Polizisten am frühen Mittwochabend einen 22-jährigen Autofahrer angehalten, bei dem sich der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Gegen 17 Uhr überprüften die Beamten den in Flörsheim wohnhaften Mann und führten unter anderem einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain sowie Opiate, weshalb er zur Dienststelle in Flörsheim transportiert wurde. Nach der Abgabe einer Blutprobe sowie der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens konnte der Delinquent die Polizeistation wieder verlassen.

7. Audi bei Unfallflucht beschädigt,

Bad Soden am Taunus, Ahornstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 9 Uhr bis 11.15 Uhr

(jn)Ohne sich um einen beschädigten Audi zu kümmern, ist am Mittwochvormittag ein unbekannter Unfallverursacher in Bad Soden einfach weitergefahren. Zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr kollidierte die unbekannte Person am Steuer eines unbekannten Kfz mit dem in der Ahornstraße geparkten Wagen und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Spuren am Audi folgend ereignete sich die Kollision beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle.

Nun ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

