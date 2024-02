PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 24-Jähriger nach Sexualdelikt festgenommen +++ 36-Jähriger leistet Widerstand +++ Festnahme nach sexuellen Belästigungen +++ Geschädigte nach Einsatz von Reizstoffspray

Hofheim (ots)

1. Mann nach Sexualdelikt festgenommen,

Flörsheim am Main, Hauptstraße, Sonntag, 11.02.2024, 18.30 Uhr

(jn)Auf der "After-Zug-Party" des Faschingsumzuges in Flörsheim kam es am Sonntagabend zu einem Sexualdelikt, bei der eine 15-Jährige von einem 24-Jährigen sexuell bedrängt wurde. Derzeitigen Ermittlungen nach hielt sich die Jugendliche aus Hattersheim gegen 18.30 Uhr im Bereich der Hauptstraße auf, wo sie den 24-Jährigen aus Karlsruhe kennenlernte. Im weiteren Verlauf soll es dann zu einem sexuellen Übergriff des 24-Jährigen gekommen sein, woraufhin die Geschädigte die Polizei alarmierte. Diese konnten den Tatverdächtigen festnehmen und für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeistation in Flörsheim verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß.

2. 36-Jähriger leistet Widerstand und beschädigt Zelle, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 10.02.2024, ab 16.30 Uhr

(jn)Die Polizei hat am späten Samstagnachmittag in Hattersheim einen 36-jährigen Mann aus Bischofsheim festgenommen, der sich handfest gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte und eine Gewahrsamszelle beschädigte. Gegen 16.30 Uhr war der Bischofsheimer den Polizisten aufgrund seines aggressiven Verhaltens im Bereich der Frankfurter Straße aufgefallen. Daraufhin sollte er überprüft und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation transportiert werden. Dies hatte zur Folge, dass sich die Aggressionen nun gegen die Beamten richteten, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dagegen setzte er sich mit Tritten, Bedrohungen sowie Beleidigungen zur Wehr und verletzte einen Beamten. Auch im Verlauf seines Transportes griff er erneut einen Polizisten an und beschädigte eine Gewahrsamszelle des Gefangenentransporters der Polizei. Der 36-Jährige, gegen den entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, kam nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am Abend wieder auf freien Fuß.

3. Festnahme nach sexuellen Belästigungen, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 10.02.2024, 18.30 Uhr

(jn)Einen 67-jährigen Mann hat die Polizei am Samstagabend in Hattersheim festgenommen, nachdem er sich zuvor in schamverletzender Art und Weise gezeigt hatte. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei bezüglich des Mannes informiert, der sich im Bereich der Frankfurter Straße aufgehalten, entblößt und mit Masturbieren angefangen haben soll. Dabei habe er sich mehreren Personen genähert und sich auch an diesen gerieben. Der in Hattersheim wohnhafte Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen exhibitionistischer Handlungen sowie wegen sexueller Belästigung.

4. Geschädigte nach Einsatz von Reizstoffspray, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Samstag, 10.02.2024, 19.50 Uhr

(jn)Am Samstagabend atmeten zwei Personen im Bahnhofsbereich von Hattersheim Reizgas ein und mussten infolgedessen medizinisch behandelt werden. Um 19.50 Uhr waren die Geschädigten im Bereich der Bahnhofsunterführung unterwegs, als es zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen kam. Ein bislang unbekannter Täter soll dabei ein Reizstoffsprühgerät hervorgeholt und eingesetzt haben. Während die Geschädigten Atemreizungen erlitten und vor Ort ambulant von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten, flüchteten die Beteiligten der Auseinandersetzung sowie der Täter.

Die Polizei in Hofheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell